Co Maryja pragnie powiedzieć dziś małżonkom? Ks. Sławomir Kostrzewa

Maryja pragnie przekonać wszystkich małżonków, że małżeństwo to wyjątkowe powołanie, skarb w oczach Boga - tam rodzi się życie, przekazywana jest wiara, tam świadczona jest miłość i wzajemna służba. W powołaniu małżeńskim zawiera się wszystko, aby człowiek na ziemi się uświęcił, osiągnął doskonałość. Maryja pragnie przekonać nas, że małżonkowie muszą troszczyć się o ten skarb, czuwać nad nim. W trudnych chwilach natychmiast zapraszać Boga, strzec świętości tego sakramentu. Małżeństwa nie mogą być pozostawione bez opieki i pomocy, szczególnie pasterzy Kościoła. Wspólna troska pasterzy i małżonków zapewni przetrwanie i świętość wielu zagrożonych dziś małżeństw.

Co jeszcze Matka Boża pragnie powiedzieć do małżeństw dziś? Jak mają radzić sobie w czasach kryzysu rodzin ? Ks. Sławomir Kostrzewa cytuje słowa, jakie Maryja wypowiadała do współczesnych mistyków i świętych w konferencji wygłoszonej w ramach Polonijnych Dni Maryjnych w Chicago, w kościele Trójcy Świętej, 30 września 2019 r.