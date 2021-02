Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Polacy przekonani, że prezes PiS zapanuje nad koalicjantami

Jakie będą dalsze losy Zjednoczonej Prawicy, w której łonie dochodzi w ostatnim czasie do wielu konfliktów? O to postanowiono zapytać Polaków. Jak się okazuje, większość jest przekonana, że koalicja przetrwa.

W sondażu IBRiS przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” 38,5 proc. badanych odpowiedziało, że ich zdaniem Jarosławowi Kaczyńskiemu uda się zapanować nad partnerami koalicyjnymi i do kolejnych wyborów Zjednoczona Prawica przetrwa.

Zdecydowanie mniej, bo 12,4 proc. uczestników sondażu jest zdania, że pierwsze z koalicji wyjdzie Porozumienie Jarosława Gowina. 11,8 proc. jest przekonane o tym że to Solidarna Polska doprowadzi do upadku koalicji. Co ciekawe, aż 37,3 proc. badanych nie wiem lub nie ma w tej sprawie zdania.

Jeśli chodzi o sympatie polityczne, wiarę w działania prezesa PiS deklaruje aż 56 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy. W przypadku Koalicji Obywatelskiej jest to 28 proc., ale aż 46 proc. wyborców Lewicy jest przekonanych że Kaczyński kryzys zażegna. Wśród popierających PSL-Koalicję Polską w dotrwanie Zjednoczonej Prawicy do wyborów wierzy aż 72 proc. W przypadku Konfederacji jest to tylko 8 proc.

Sondaż przeprowadzony został w dniach 19-20 lutego.

dam/PAP,Fronda.pl