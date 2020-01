,,Chyba lepiej, żeby papieże umierali''. Szokujący wpis o. Kramera

joanna 13.1.20 19:34

Szanowny Ojcze, śmierć ludzka jest czymś najpewniejszym dla każdego człowieka, ale o niej (czasie, formie, okolicznościach) decyduje Pan Bóg. A każda ingerencja w Jego kompetencje jest zuchwalstwem, bezmyślnością, a niekiedy nawet zbrodnią. Ojca wypowiedź jest właśnie taką bezmyślnością i zuchwałością, która dotyka konkretnej i to tak cennej dla Kościoła osoby jak papież Benedykt XVI. Jeśli chciał Ojciec "przyciąć" Benedyktowi XVI z powodu jego stanowiska na temat celibatu, to trzeba się było ODWAŻYĆ i powiedzieć to wprost, podejmując dialog, podając argumenty. A Ojciec nie pofatygował się, by przedstawić swoje poglądy merytorycznie (teologiczne, filozoficzne, moralne), tylko wybrał formę niegrzeczną, by nie powiedzieć prymitywną, a z pewnością niegodną zakonnika, który powinien - jako uformowany wewnętrznie - mieć więcej subtelności. A może Ojciec ma jakieś osobiste problemy w tym zakresie, skoro w tak agresywnej formie zareagował na publikację Benedykta XVI i to jeszcze zanim ją przeczytał.