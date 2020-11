Chińska szczepionka w Brazylii. Zmarł uczestnik testów

W Brazylii zmarł uczestnik testów klinicznych, w których jest testowana chińska szczepionka na koronawirusa. Wcześniej chińskie testy krytykował sam prezydent Brazylii Jaira Bolsonaro.

Brazylijskie media podają, że nie należy wiązać śmierci jednego z uczestników ze szczepionką, ponieważ – jak podają – nie zakaził się on koronawirusem. Zwracają za to uwagę na bardzo dużą liczbę ochotników (około 10 000 osób), którzy przystąpili do programu i sugerują, że śmierć uczestnika była przypadkowa, niemniej nie ujawniają przyczyn śmierci Brazylijczyka, a Agencja Anvisa (Brazylijska Narodowa Agencja Kontroli Zdrowia) przekazała informację, że szczegóły dotyczące tego przypadku „muszą pozostać w tajemnicy”.

