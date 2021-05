Chińska szczepionka na Covid-19 dopuszczona awaryjnie do stosowania

Jak informuje PAP, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dopuściła właśnie awaryjnie do użytku szczepionkę przeciw Covid-19, która jest produkowana przez chińską firmę Sinopharm.

Szczepiionka została dopuszczona w piątek i jest to pierwsza szczepionka na koronawirusa, któera jest wywarzanie nie przez kraj zachodni.

- Jest to również pierwszy przypadek, gdy WHO awaryjnie zatwierdziła do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną – pisze portal polsatnews.pl.

Jak zapewniają władze Chin, preparat firmy Sinopharm ma zapobiegać zachorowaniu na Covid-19 w ponad 79 proc.



mp/pap/polsatnews.pl