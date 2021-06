,,Chcemy usłyszeć, co mówi Bóg do Kościoła’’

Wczoraj późnym wieczorem zakończyło się XXV Spotkanie Młodych Lednica 2000. Z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie pod hasłem „Usłysz” zostało przygotowane w formule online i było transmitowane na kanale YouTube Lednicy.

- „Chcemy dziś usłyszeć, co mówi Bóg do Kościoła, do młodych, do nas wszystkich”

- mówił na początku spotkania metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polsak.

- „Chcemy usłyszeć, co Bóg mówi w ciszy naszego serca – a więc w naszym wnętrzu, w sumieniu, w tym – jak to pięknie podpowiadał kiedyś Sobór Watykański II – sanktuarium, w którym przebywamy sam na sam z Panem Bogiem”

- podkreślał prymas.

Przesłanie do młodych Polaków skierował też papież Franciszek, który zachęcał:

- „Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego Słowu!”.

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, który przewodniczył wieczornej Mszy św. pod Bramą-Rybą dzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami na temat o. Jana Góry.

Homilię w czasie Mszy św. wygłosił tarnowski biskup pomocniczy Artur Ważny.

- „Dziś sumienia wielu ludzi są sfałszowane, chore. Tak wielu nie wierzy, że Bóg najpierw słucha. Tracimy czas na obrażanie innych, jesteśmy nieżyczliwi, nie umiemy kochać, bo nie słuchamy”

- mówił hierarcha.

Wskazał, że sam Bóg najpierw słucha człowieka, dzięki czemu zna nasze lęki i marzenia. Człowiek natomiast, dodawał, musi słuchać głosu Ducha Świętego.

Główną postacią towarzyszącą młodym w tegorocznym spotkaniu był św. Jan Chrzciciel – mistrz ciszy i prorok prostoty. Uczestnicy wsłuchiwali się w rozważania przygotowane w oparciu o teksty ewangeliczne, które przybliżyły postać proroka. Odmówiono też „Litanię wyjścia na pustynię”, w której proszono Boga o zdolność do słuchania Go. Modlitwa zakończyła się błogosławieństwem uszu.

Osoba świecka, kapłan i siostra zakonna poprowadzili modlitwę za Kościół, prosząc, aby był on oczyszczoną przez Boga wspólnotą, będącą miejscem rozeznawania głosu usłyszanego przez człowieka w sumieniu.

Po wieczornej adoracji i wyborze Chrystusa na Pana i Zbawiciela przez Bramę-Rybę przeszli przedstawiciele Lednicy Młodych, Lednicy Seniora, Lednicy Dzieci i Lednicy Motocyklistów.

Przyszłorocznym patronem Lednicy, jak zapowiedzieli dominikanie, będzie św. Paweł.

