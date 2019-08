Celna riposta Terlikowskiego na absurdy polityk Wiosny. ,,Kursy gender dla krów!''

JS 27.8.19 10:28

Zaraz po powołaniu rzecznika praw zwierząt, powołają rzecznika praw insektów, roślin, bakterii i wirusów, no bo one także mają prawo do życia ! Będą kursy dla zwierząt, robaków, trawek, że one są ważniejsze niż człowiek, który je depcze, wykorzystuje.

Pozdr.