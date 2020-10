Cela Plus: Szefowie znanej spółki w rękach policji. Straty państwa sięgać mają 34 mln zł

Z początkiem bieżącego tygodnia, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy, która wyłudziła podatek od towarów i usług w łącznej kwocie szacowanej co najmniej na 100 milionów złotych.

Wśród zatrzymanych prezesi spółki handlującej złotem

Wśród zatrzymanych jest między innymi prezes i wiceprezes zarządu jednej ze znanych spółek odgrywających wiodącą rolę w handlu złotem, która przez lata zajmowała się obrotem hurtowym złotem inwestycyjnym na rynku polskim oraz europejskim.

Spółka była notowana na giełdzie, wykazywała wzrost obrotów sięgających kilkuset milionów złotych rocznie oraz była znaną marką na rynku klientów indywidualnych, pod firmą której prowadzono między innymi salony jubilerskie w galeriach handlowych na terenie Polski.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymani oraz dodatkowa osoba osadzona w Areszcie Śledczym zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie ogłoszono im zarzuty obejmujące wyłudzenie kwoty ponad 34 milionów złotych podatku od towarów i usług.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował warunkowe tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych. W stosunku do pozostałych osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a także kara grzywny, przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartości.

Ustalenia śledztwa

Grupa funkcjonowała w okresie od stycznia do listopada 2016 roku między innymi na terenie Warszawy, Poznania i Gniezna. Jej członkowie podejmowali działania zgodnie z ustalonym podziałem ról i zadań, w imieniu oraz na rzecz ustalonych podmiotów gospodarczych. Podmioty te były wykorzystywane do popełniania przestępstw karnych i karnych skarbowych związanych z wyłudzaniem zwrotu podatku VAT przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika” i „karuzeli podatkowej”.

Pozorowane transakcje

Przestępcze działania polegały na podejmowaniu przez podejrzanych czynności mających na celu pozorowanie prowadzenia transakcji handlowych złotem inwestycyjnym oraz wyrobami jubilerskimi. W tym celu tworzono dokumentację księgową, która miała wprowadzać w błąd pracowników organów podatkowych, co do przebiegu zdarzeń gospodarczych, które jedynie pozorowano. W procederze wykorzystywano podmioty gospodarcze pełniące rolę tzw. „znikających podatników”, które nie odprowadzały do urzędu skarbowego należnego podatku VAT, a jednocześnie wystawiały faktury z naliczonym podatkiem VAT.

Za pomocą tzw. buforowych spółek, podejrzani tworzyli dokumentację, która miała uwiarygodnić przed organami skarbowymi pozorne transakcje wynikające z faktur wystawianych dla potrzeb realizacji przestępczych celów. W transakcjach tych brały udział także podmioty gospodarcze, które deklarowały sprzedaż towarów za granicę i występowały do urzędu skarbowego o zwrot nienależnego podatku VAT. Stworzony przez podejrzanych łańcuch podmiotów gospodarczych służył udaremnieniu i utrudnieniu stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych uzyskiwanych w związku z popełnianiem przez nich ujawnionych przestępstw.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, podejmowane są dalsze czynności zmierzające ustalenia pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

PK.gov.pl