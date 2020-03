Cela Plus: Oszustwa na Forex. Zatrzymano 11 osób

11 zatrzymanych to efekt ostatnich działań CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Akcja jest wynikiem śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o oszustwa przy wykorzystaniu internetowych platform inwestycyjnych. W całej sprawie występuje już 31 osób podejrzanych, a łącznie zabezpieczono mienie w kwocie blisko 3,4 mln zł.

W ostatnim czasie funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję na terenie dwóch województw: małopolskiego i dolnośląskiego. Zatrzymali 11 osób, w wieku od 23 do 43 lat, głównie Polaków ale także obywateli Izraela i Ukrainy. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci zabezpieczyli między innymi pieniądze na poczet przyszłych kar. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani podczas tej akcji mogli działać w ramach podmiotu gospodarczego z siedzibą w Krakowie, który prowadził bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. W trakcie czynności znaleziono także narkotyki.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty między innymi dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustwa i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, za co grozi między innymi grzywna do nawet 5 mln zł.