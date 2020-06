Cela Plus: Marnotrawstwo w szczecińskiej spalarni odpadów. CBA zawiadamia prokuraturę

Sprawa nie wzbudziła zdziwienia szczecińskich samorządowców. Radny SLD Dawid Krystek nie jest zdziwiony kontrolą. „Jestem przekonany, że niebawem wszyscy dowiemy się, jako opinia publiczna, co złego w tej instytucji się wydarzyło”. Natomiast radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Małgorzata Jacyna-Witt z PiS przez wiele miesięcy informowała o nieprawidłowościach w spalarni. „Nareszcie właściwa instytucja zajęła się spalarnią odpadów. Nareszcie Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło do niej, o co od wielu miesięcy monitowałam. Myślę, że jest to właśnie kwestia zawiadomienia obywatelskiego, które CBA przyjęło poprzez media i które w tej chwili realizuje w ramach tej właśnie kontroli”.