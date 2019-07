Cały świat walczy z głodem, ale głodnych... przybywa

Tomek 22.7.19 16:14

Strach myśleć o tym co stanie się z tymi, którzy są najbardziej odpowiedzialni za taki stan rzezy - czyli wierchuszkę umiejscowioną w City of London Co. Myślę, że trzeba się za nich masowo modlić, bo oni przecież są twórcami największych mordów w historii świata, oni wymyślili komunizm, nazizm. Mam tu na myśli Rotschildów oczywiście. Jeśli Bóg w swym miłosierdziu ocali ich od ognia piekielnego to i tak przecież muszą w czyśćcu zapłacić za skutki swych czynów. A te skutki są przerażająco wielkie. Obejmują być może miliardy ludzi. Oni też są winni głodu i śmierci, oni przecież są twórcami całej tej idei depopulacji świata. A właściwie nawet nie oni tylko Lucyfer, który im mówi co mają robić.