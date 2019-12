Były wiceszef KE: Za katastrofę UE odpowiada Tusk

Dam 10.12.19 14:51

Jako pierwszy wygrał 2 razy pod rząd wybory do sejmu.

Przeprowadził Polskę suchą stopą przez kryzys.

Uzyskał wysokie stanowisko w strukturach UE.

Mąż i ojciec.



Faktycznie nic nie osiągnął, nie to co Jarosław.



Tuskowi jest wiele do zarzucenia, ale tak żałośnie kłamać to nie wypada.