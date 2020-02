Były dyrektor FBI sprawdzi zarzuty molestowania

Archidiecezja Nowego Jorku zatrudniła byłego dyrektora FBI, by zgodnie z nowymi normami zbadać zarzuty wobec biskupa Brooklynu Nicholasa DiMarzio. Biskup został oskarżony o molestowanie seksualne ministranta, którego miał się dopuścić w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Biskup DiMarzio został podany do sądu o molestowanie seksualne w latach siedemdziesiątych Marka Matzeka. Matzek był wówczas ministrantem, a także uczniem St. Nicholas School w Jersey City. Według Mitchella Garabediana, który reprezentuje rzekomą ofiarę, DiMarzio miał się dopuścić molestowania wielokrotnie. Sprawa została upubliczniona przez adwokata w listopadzie zeszłego roku.

Dochodzenie w tej sprawie wszczęła archidiecezja Nowego Jorku na polecenie, które kard. Timothy’emu Dolanowi wydał w styczniu papież Franciszek. Istnieją jednak wątpliwości co do obiektywności takiego dochodzenia, które podnosi m.in. adwokat rzekomej ofiary. Kard. Dolan i bp DiMarzio są bowiem przyjaciółmi, co przyznał sam kardynał w programie radiowym, w którym jednocześnie stwierdził, że biskup nigdy nie miał żadnych zarzutów. Uznał też za „niedorzeczne” i „niesprawiedliwe”, iż ktoś wysunął oskarżenia przeciwko DiMarzio po 48 latach.