Były doradca Trumpa: Za pandemię odpowiadają Chiny

katolicka kretynizacja polski 10.5.20 18:32

ja jako wnuczek dziadka zbrodniarza z ub jestem dumny z dziadka czerwonego bolszewika ze wpoil we mnie nienawisc do polakow i ich wiary.dzis moge bezkarnie szydzic i ponizac polakow jak to robia moi starsi bracia w klamstwie z targowicy bo zamna stoi kasta i lewacy z unii