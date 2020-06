Były aktywista Black Lives Matter: Zburzyć wizerunki Chrystusa

hahaha 23.6.20 13:01

Był kiedyś taki szur co gadał jakieś bzdury w piwiarni. Coś o tym jak to pewny naród cierpi przez inne rasy. I każdy wie co z tego wyszło. On też na początku był sam a potem dołączyło do niego paru jego kochanków i już nie był sam. Oni też walczyli o prawa dla swojej rasy tłukąc witryny, szabrując sklepy, wybijając zęby i niszcząc symbole. Historia uczy że jeśli powstają ruchy które nic nie budują a niszczą i roszczą sobie prawa bo są w mniejszości zawsze kończy się to źle. A to całe pieprzenie o wartościach, o miłosierdziu, poszanowaniu itp. to bzdury które można sobie wsadzić w dupę kiedy darwinizm weźmie górę. Zarazki w ludzkim organizmie zanim zabiją na początku są w mniejszości i roszczą sobie prawo tolerancji przez komórki odpornościowe a kiedy zdołają je oszukać. Zabijają.