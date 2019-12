Buńczuczna odpowiedź ambasady Rosji na oświadczenie premiera: 'Tak, Rosjanie to naród ludzi wolnych'

Luzifer® 31.12.19 9:20

Mamy modelowy przykład reakcji ludu pisowskiego na skutki polityki swoich panów.

Panowie ci zrobili wszystko, by Polskę wyizolować w Europie, poobrażać największe państwa UE, przyjąć wobec USA pozycje bitej żony, która wszystko zniesie i jeszcze będzie dziękować za kopniaki.



Putin to modelowo wykorzystał i wali w Polskę jak w kaczy kuper bo wie że może i że dzięki temu zyska być może wśród nacjonalistycznych Rosjan trochę tak potrzebnego mu teraz poklasku (bo na poprawę gospodarczą liczyć nie może). Oczywiście nikt nas nie broni, bo i po co narażać swoje kontrakty w Rosji? Dla głupich Polaków umierać za Elbląg? Prawicowe media z dumą donoszą co powiedział w obronie Polski ambasador (obecny lub były) tego czy innego kraju. Ale tym bardziej słychać dlatego milczenie prezydentów, premierów, kanclerzy.



A Suweren? Rozumie tylko że Ruskie złe, a nie to gdzie nas Kaczyński doprowadził. Otwiera to ponurą wizję momentu gdy gospodarka pieprznie. Czy wtedy też Kaczyński będzie dobry a wszyscy inni źli?