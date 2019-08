Budżet na 2020 rok bez deficytu? To może być bezprecedensowy sukces rządu PiS

Gdyby rządowi udało się rzeczywiście taki projekt przygotować , to byłoby to wydarzenie bez precedensu, wszak po roku 1990, żaden rząd nie zaproponował budżetu w którym wydatki zostałyby w pełni pokryte dochodami.

Co więcej należy pamiętać, że rok 2020 zapowiada się jako rok trudny, w Europie będziemy mieli do czynienia w wyraźnym spowolnieniem gospodarczym ,którego skutki odczuje także gospodarka polska, ponadto właśnie w tym roku będzie musiał być sfinansowany w pełni Program Rodzina 500 plus na każde dziecko , co pochłonie według szacunków dodatkowo kwotę około 20 mld zł , a więc na cały program potrzebna będzie kwota około 41 mld zł.