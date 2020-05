Budka robi z siebie ofiarę. PO zależne od tego, ,,co postawi na stole Jarosław Kaczyński''

- Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska jest przygotowana na to, by zbierać ponownie podpisy. Kandydatką Koalicji Obywatelskiej jest Małgorzata Kidawa-Błońska, ale wiemy doskonale, że Jarosław Kaczyński uwielbia zmieniać zasady w trakcie gry. Jesteśmy przygotowani na to, by w szybki sposób zebrać wymaganą liczbę podpisów po to, by zarejestrować, jeżeli będzie taki wymóg, ponownie kandydaturę.