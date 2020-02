Bronisław Wildstein ostro: Mam raka i wypraszam sobie...

Bronisław Wildstein ostro zareagował na próby wykorzystania osób chorych na raka w rozgrywkach politycznych. Zdarza się to ostatnio coraz częściej w związku z dotacją przyznaną przez Sejm mediom publicznym. Zdaniem opozycji i sekundującym jej mediom, pieniądze te powinny zostać przeznaczone na leczenie pacjentów onkologicznych.

Sam Wildstein tak nie uważa. W wywiadzie udzielonym TVP Info zauważył: - Nie widzę powodu, by ktokolwiek poza moimi bliskimi miał się tym interesować, ale tak się składa, że ja też jestem chory na raka i sobie wypraszam, by jakaś paniusia występowała w moim imieniu, podobnie wszyscy ci, którzy to robią.