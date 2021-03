Brawo. Rząd planuje otworzyć ogródki restauracyjne

Dziś przed Kancelarią Premiera ma odbyć się protest przedsiębiorców z woj. warmińsko-mazurskiego, którzy nie zgadzają się na dalsze utrzymywanie obostrzeń. Tymczasem wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała na antenie Radia ZET, że rządzący rozważają umożliwienie otwarcia ogródków restauracyjnych.

Odnosząc się do zapowiadanych na dzisiaj protestów, wiceminister zaapelowała do przedsiębiorców, aby wzięli pod uwagę coraz poważniejszą sytuację epidemiczną w Polsce, którą masowe protesty mogą jeszcze pogorszyć. Podkreśliła przy tym, że razem z przedłużaniem obostrzeń, rząd będzie przedłużał wszystkie instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców.

Wiceszefowa resortu rozwoju, pracy i technologii podkreśliła w rozmowie z Beatą Lubecką, że spotkała się z przedstawicielami branży weselnej. Możliwość organizowania wesel rządzący przewidują jednak dopiero na czas, w którym ze względu na cieplejsze temperatury, tego typu imprezy będzie można przenieść na otwartą przestrzeń. Ma to być przełom kwietnia i maja.

W kwestii branży gastronomicznej wiceminister Semeniuk poinformowała, że rozważane jest otwieranie ogródków i funkcjonowanie restauracji na otwartej przestrzeni. Tutaj jednak również zaznaczyła, że należy jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

Olga Semeniuk skomentowała też propozycję przedstawioną przez polityków Platformy Obywatelskiej, która w rzeczywistości jest od jakiegoś czasu rozważanym przez rządzących postulatem samych przedsiębiorców. Chodzi o obniżenie na rok VAT o 5 proc.

- „To projekt, który jest konsultowany u nas w resorcie z Ministerstwem Finansów, jak również z premierem. Moja rekomendacja i propozycja jest co do tego pomysłu pozytywna, ale mówimy o czasowości trwania tej ulgi. Decyzja nie zapadła – mówi Semeniuk. Jej zdaniem „to pozytywny ruch”. - Jeden z podstawowych postulatów, który pojawiał się podczas wszystkich branżowych spotkań. To postulat przedsiębiorców”