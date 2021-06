Brawo Polska. Wkrótce Łódź i Warszawa funkcjonalnie jednym miastem.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała twierdzi, że do 2027 roku uda się zrealizować techniczne połączenie Warszawy z Łodzią.

Rozpoczęła się już budowa trasy kolejowej Warszawa Zachodnia - Centralny Port Komunikacyjny - Łódź Fabryczna. Zgodnie z planem już w 2027 roku po trasie poruszać się będą pociągi osiągające prędkość do 250 km/h. W takim wariancie podróż z Warszawy do CPK będzie trwać 15 minut, a do Łodzi - 45 minut.

W dalszej kolejności trasa zostanie wydłużona do takich miast jak Wrocław i Poznań. W ramach trzech etapów kolejowego programu CPK do końca 2034 r. ma powstać 1 789 km nowych linii kolejowych, w tym 850 km nowych linii Kolei Dużych Prędkości.

- To będzie przełom. Pamiętam takie czasy, gdy między Łodzią a Warszawą funkcjonowały połączenia lotnicze. Gdy powstanie nowa trasa, to funkcjonalnie Warszawa i Łódź staną się jednym miastem. Nie będzie problemu, aby np. z jednego do drugiego miasta pojechać na zakupy, czy do kina - mówił Horała na antenie Polskiego Radia.

- Trasa ma być gotowa w 2027 roku. Jest to plan niezwykle ambitny i wymaga np. zmian prawnych - dodał.

W zeszłym tygodniu Mateusz Morawiecki odwiedził ponadto plac budowy nowego Dworca Zachodniego w Warszawie, który będzie częścią nowej linii łączącej Warszawę z Łodzią i CPK.

jkg/polskie radio