Brawo Polska: W handlu z Niemcami prześcignęliśmy Wielką Brytanię

Specjalista psycholog 15.11.19 12:39

Dlatego dla Niemiec tak ważne jest wspieranie PO, czy innej podobnej partii.

Za PO likwidowano przemysł, w zamian eksportując do RFN tanich robotników.

W Polsce tylko WYBRANI mieli żyć jako ELITA, reszta - tania siła robocza.

Co na do obywatele PL? Wybierają PO, bo to europejskość, konstytucja, wolność, to i śmo.