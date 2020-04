Brawo Polska! Orlen kupił 80% kapitału Energii

Tom 27.4.20 18:13

Bardzo fajnie, będą nowe stołki do obsadzenia swoimi.



A już bez złośliwości, jeśli kupować Energę to właśnie dzisiaj, jest 3x tańsza niż przed kilkoma laty. Jeśli był to ruch wyprzedzający przed oddaniem Energii obcemu inwestorowi to brawo, jeśli nie (bo np. chodzi o wycięcie wpływów Pomorza z PIT i CIT - Pomorze nie będzie miało już żadnej znaczącej spółki, wszystkie znaczące będą należały do Skarbu Państwa), to przynajmniej PIS zapłaci za wyborcze obietnice, jak 13 emerytura itd.

W każdym razie, proszę śledzić rozwój wypadków i rozliczać polityków... - żartowałem, wyznawcą władzy wystarczy odtrąbienie sukcesu w TVPis, a później to co to kogo obchodzi, ważne że nie PO. W Polsce nikt niekogo za nic nie rozlicza. Tutaj nawet władza nie potrafi rozliczyć poprzedników za afery... Gadać tak, potrafią, to tyle, no ale lud cieszy się i z tego.