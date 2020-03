Brawo Polska: Niemiecki MAN przenosi produkcje do Polski

Glaudiusman 12.3.20 13:34

Informacja pocieszająca, choć to tylko montownia. A nasz kraj potrzebuje własne, niezależne, autonomiczne instytuty badawcze, które muszą prowadzić najpierw badania podstawowe, bez których nie ma samodzielnej myśli technicznej i technologicznej. Nie możemy ciągle polegać na pomysłach innych, obcych, bo przez to stajemy się kolonią lub półkolonią. A powinniśmy być niezależni od innych, także od lewackiej uni. Musimy cały nasz przemysł postawić na nogi, przez nowoczesność, innowacyjność i autonomiczność. A do tego potrzebne są uczelnie i instytuty kierowane przez autentycznych polskich naukowców, wynagradzanych przez nasze państwo, a nie przez granty niemieckie czy inne. Bez badań podstawowych nie ma rozwoju kraju.