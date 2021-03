Brawo Polska! Mamy rekordowe miejsce w amerykańskim rankingu wolności gospodarczej

Świetne wieści dla Polski. Nasz kraj znalazł się na rekordowo wysokim miejscu zestawienia Heritage Foundation dotyczącego wolności gospodarczej.

Polska uzyskała najlepszy wynik w historii we wspomnianym rankingu. Otwieramy piątą dziesiątkę, zajmując 41. miejsce. Przed rokiem byliśmy aż pięć oczek niżej.

Co równie ważne, nota uzyskana przez Polskę w tym zestawieniu poprawia się już drugi rok z rzędu. Na skali od zera do stu punktów oceniono Polskę na 69,7 pkt. Lokuje nas to w gronie „umiarkowanie wolnych” gospodarek i tylko 0,3 pkt dzieli nas od „zasadniczo wolnych”.

Polska w rankingu wyprzedziła kraje takie jak Rajlandia, Rumunia czy Macedonia.

dam/"Dziennik Gazeta Prawna",forsal.pl