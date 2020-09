Brawo Polska! ,,Gospodarka wyjdzie z recesji już w przyszłym roku''

„Polska gospodarka wyjdzie z tej recesji relatywnie szybko, już na koniec przyszłego roku” – powiedział dziś minister finansów Tadeusz Kościński.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” powiedział, że strefa euro będzie miała do czynienia z dwa razy większą recesją niż Polska. Według prognoz KE i wewnętrznych, w przyszłym roku Polska będzie już na plusie i można liczyć na wzrost na poziomie ok. 4 proc.

Jak dodał – Unia Europejska co prawda wzrośnie więcej, bo o 5,8 proc., jednak wynika to z głębszej recesji, przez co i odbicie procentowe będzie większe.

Jak dodał minister – konieczne jest branie pod uwagę naraz 2020 i 2021 roku. Gdy dane zsumujemy owe dane, na koniec przyszłego roku będziemy mieć zaledwie o 0,5 proc. mniejszą gospodarkę niż na koniec 2019 roku. Jak dodał – w UE to będzie dalej -3 proc.

Minister dodał również, że o ile Polska z recesji wyjdzie jego zdaniem na koniec przyszłego roku, o tyle europejska gospodarka dopiero pod koniec roku 2022.

dam/polskieradio24.pl,Fronda.pl