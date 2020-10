Brawo Polska! Duda pokonał szachowego mistrza świata

Polski 22-letni szachista, Jan Krzysztof Duda odniósł spektakularne zwycięstwo pokonując mistrza świata. Pokonany przez Polaka Norweg Magnus Carlsen miał za sobą 125 zwycięstw bez porażki pod rząd. Norweg jest też liderem rankingu FIDE i mistrzem świata. Zwycięstwo Polaka to największa niespodzianka tego turnieju.

Po zwycięstwie Polak powiedział:

- Przed dzisiejszą partią rozgrywałem najgorszy turniej w mojej karierze. Mam nadzieję, że teraz się odmieniło

Z kolei trener polskiej kadry narodowej szachistów, arcymistrz Bartosz Soćko zwycięstwo Duudy skomentował następująco:

- Trzeba powiedzieć, że Carlsen zagrał bardzo ryzykownie, bo poświęcił jakość, oddając wieżę za gońca. Obiektywnie może wyglądało to nieźle, ale miał po tym dosyć trudną grę. Po czym zrobił właściwie jeden niedokładny ruch i pozycja była już nie do uratowania. Bronił się trochę na siłę, ale poprzednie rundy pozwalały mu chyba na takie założenie – że Duda się pomyli. Natomiast Janek zagrał dzisiaj naprawdę na swoim poziomie, pierwszy raz w tym turnieju. Miejmy nadzieję, że nie ostatni. W ten sposób cały ryzykowny plan Carlsena nie udał się i nasz reprezentant wygrał dzisiaj fajną partię z mistrzem świata. To wielki sukces

mp/pap