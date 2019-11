Brawo! Biejat jednak nie będzie przewodniczącą Komisji Rodziny! Wiemy, kto ją zastąpi

30.11.19 14:27

NO I O TO CHODZI !!!!!!



- każdy ma prawo żyć - urodzić się i życ !!!!



drodzy zwolennicy wolności i wyboru - przysługujących kobiecie



JEST PEŁNA WOLNOŚĆ, PRAWO DO DECYZJI I PRAWO DO WŁASNEGO CIAŁA



- PRZED!!!!! POJŚCIEM DO ŁÓŻKA ,



potem decyzja jakakolwiek dotyczy już nie własnego ciała ale życia drugiego człowieka, dziecka,



i w tym momencie do takiej decyzji(urodzic czy zabić) - dotyczącej poczętego dziecka nikt nie ma prawa !!!!!!



to takie proste