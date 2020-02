Bp Strickland: Na Wielki Post czytajmy Veritatis splendor

„Zawiedliśmy w uczeniu prawdy i nawet katolicka owczarnia wpadła do rynsztoka kłamstw w naszej kulturze. Każdy katolik, każda osoba, która chce prawdy, powinna uczynić lekturę Vertitatis splendor swoją lekturą wielkopostną. Nasz świat się rozpada... przywrzyjcie do Chrystusa” – napisał bp Strickland na Twitterze.

Rekomendacja wielkopostna amerykańskiego biskupa spotkała się z wieloma komentarzami. Patrick Reilly napisał: „Tak, Wasza Ekscelencjo, Kościół zawiódł w nauczaniu i nie przestaje zawodzić”. Jego zdaniem „wszyscy katolicy, oprócz modlitwy, muszą wstać i nauczać... tak jak Ty to robisz tak dobrze! Poleceniem Chrystusa było, by nauczać wszystkie narody. Bóg zajmie się resztą”. Inny użytkownik Twittera, podpisujący się jako „Wjohnston23” stwierdził m.in.: „Zawiedliśmy naszego Pana i Zbawiciela, tak jak Piotr, który zaparł się Chrystusa 3 razy”. Wielu komentujących dziękowało za rekomendację encykliki.

W Vertitatis splendor czytamy m.in.: „W następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem Szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8,44), człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom (...), przemieniając prawdę Bożą w kłamstwo (...), przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. W konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi (...), zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą”.