Bp Marian Eleganti: Nie zarazicie się przyjmując Komunię

T 13.3.20 11:27

Słuchaj, mam już 45 lat i nie przypominam sobie takiej sytuacji abym po wizycie w Kościele zachorował na cokolwiek, nawet katarek.



Moim zdaniem to jest kwestia wiary. Jeśli ktoś wierzy to jest dla niego jasne, a jeśli nie wierzy to będzie to głupstwem dla niego. Bo nasza wiara jest ogólnie głupstwem dla pogan, co w Piśmie Świętym napisane jest wyraźnie. A śmierć i tak kiedyś przyjdzie do każdego - bez wyjątku.