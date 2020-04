Borys Budka: Mam nadzieję, że z Gowinem zablokujemy plan PiS

"Można zbudować większość parlamentarną bez Kaczyńskiego. Przypominam, że wszystkie kluby opozycyjne i koło Konfederacji były przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu. Jeżeli dodamy do tego głosy Jarosława Gowina i jego Porozumienia, to mamy większość, która może przegłosować przepis obligujący radę ministrów do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, jeżeli od wprowadzenia stanu epidemii minął miesiąc. Tym samym dojdzie to przesunięcia wyborów na optymalny czas, i to zgodnie z konstytucją. Właśnie takie rozwiązanie jest w naszym planie „bezpieczne wybory”" - zaznaczył.