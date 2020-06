Bodnar włącza się w nagonkę na prezydenta i broni LGBT

Eryk 15.6.20 11:46

Wez się rzeczniku za oszustów ubezpieczycieli zaniżających wypłatę odszkodowań,a nie zajmujesz się sprawą czy bieganie w gaciach po ulicy jest legalne deprawowanie młodzieży i może jeszcze legalizacja pedofilii bo z tego co widzę na paradach to już niewielki krok do tego.Sam jestem homoseksualistą ale nigdy mi nie przyszło do głowy żeby z tego powodu obnosić się na wulgarnych paradach na które patrzę z obrzydzeniem.Na szczęście dla Polski panie Bodnar jest pan rzecznikiem tylko do września