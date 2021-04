,,Bodnar na prezydenta''? ,,Czas pokaże. Na razie nie wybieram się do polityki''

„Mogę iść w kierunku akademickim, mogę iść w kierunku politycznym, międzynarodowym. Teraz najbardziej mi jest potrzebne, to żeby godnie dokończyć te trzy miesiące urzędowania, a później skupić się na różnych sprawach akademickich” – stwierdził Adam Bodnar w rozmowie na antenie Radia ZET.

Rzecznik był pytany o to, czy ma zamiar wejść do polityki po tym, jak zakończy się jego urzędowanie na tym stanowisku. Odparł:

„Na razie tego nie przewiduję. Ja potrzebuję co najmniej kilku lat na to, żeby zorientować się zawodowo, co w życiu chciałbym jeszcze robić”.

Przyznał, że kiedyś chciał ubiegać się o stanowisko komisarza ds. praw człowieka Rady Europy.

Czy Bodnar ma zamiar startować kiedyś w wyborach prezydenckich? Ustępujący RPO nie zaprzeczył, tylko dodał:

„Co się zdarzy za kilka lat, nie wiem. Zobaczymy”.

dam/PAP,Fronda.pl