Błażej Spychalski: Prezydent Andrzej Duda nie będzie podejmował decyzji w oparciu o kłamliwe tezy opozycji!

Prezydent Andrzej Duda ma 21 dni na ustosunkowanie się do przegłosowanej przez Sejm ustawy przyznającej dodatkowe środki dla TVP i Polskiego Radia. Choć współpracownicy prezydenta nie mówią oficjalnie jaka będzie decyzja Andrzeja Dudy, to wszystko wskazuje na to, że podpisze on ustawę.