Biskup Strickland: Sprawa McCarricka przedstawia siedem grzechów głównych

Biskup Joseph Strickland z Tyler w Teksasie nazwał sprawę byłego kardynała Theodore’a McCarricka „przypowieścią moralizującą”, która jednocześnie jest przedstawieniem „wszystkich siedem grzechów głównych”. Według biskupa te grzechy uosabia zarówno sam McCarrick, jak i „ci, którzy byli zamieszani w cały skandal wraz z nim”.

W programie „The Bishop Strickland Show” amerykański hierarcha poruszył kilka aktualnych tematów, odnosząc się także do opublikowanego w zeszłym miesiącu raportu na temat McCarricka. Bp Strickland stwierdził, że chociaż raport udzielił odpowiedzi na niektóre pytania, to jednak nie przedstawił pełnej odpowiedzialności za to zgorszenie, jakim była sprawa niesławnego kardynała. Zwrócił także uwagę na tuszowanie całej sprawy, jak i milczenie wielu prałatów. Jego zdaniem to „wszystko zostaje wplecione w sieć korupcji, która jest skandaliczna”.

Prowadzący program Terry Barber zwrócił uwagę na brak w raporcie pewnych istotnych szczegółów dotyczących skandalu molestowania seksualnego, którego głównym sprawcą był McCarrick. Jak powiedział: „Jako świecki jestem zażenowany tym raportem, który przedstawił Watykan, ponieważ wydaje się, że po prostu wskazują palcem na prałatów, którzy nie żyją. A jedno z pytań, które przychodzi mi na myśl to: Chwileczkę, ten człowiek dawał gotówkę wielu biskupom za przysługi. Chcę wiedzieć, kim oni są, byśmy mogli zbadać, czy wiedzieli, co się działo, ponieważ muszą ponieść odpowiedzialność, a tego nie widzę w tym raporcie”.

Biskup Strickland zgadzając się z dziennikarzem, wyraził przekonanie, iż nawet świeckie firmy nie pozwoliłyby na to, aby osoby odpowiedzialne za zło, mogły ujść bezkarnie. A tymczasem „Kościół ma moralny obowiązek, bardziej niż jakakolwiek korporacja na świecie, życia wzorem Jezusa Chrystusa i życia w prawdzie”. Zatem choć możemy być wdzięczni za odpowiedzi na część pytań w raporcie, to jednak nie ma w nim wskazania „rzeczywistej odpowiedzialności”.

Wśród innych tematów biskup poruszył kwestię moralną związaną ze szczepionką przeciwko koronawirusowi i wykorzystaniem części ciałek abortowanych dzieci. Jak stwierdził, wszyscy ci, którzy wierzą w świętość życia, wszyscy wierzący powinni się ocknąć i dostrzec problem, jakim jest wykorzystywanie przez medycynę ciałek dzieci zabitych w wyniku aborcji. Szczytny cel nie usprawiedliwia bowiem nikczemnych środków, dotyczy to także szczepionki. Musimy się temu przeciwstawić.

jjf/LifeSiteNews.com