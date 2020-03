Biskup Piotr Libera wyruszył w samotną pielgrzymkę, aby zawierzyć swoją diecezję Matce Bożej

Idź precz, szatanie! 31.3.20 21:42

Cóż, Matka Boska szczególnie złości szatana. Bo to Ona go pokonała. Zgodnie z Protoewangelią. Na Kalwarii, pod Krzyżem Syna. Przez to, że przyjęła swe niesamowite cierpienie i ofiarowała je Bogu za grzeszników - za takich jak: "Po 11 NIE NADZ OBOJETNY"" czy Katolicka Kretynizacja Polski" i innych.

Same demony to przyznały w czasie egzorcyzmu.