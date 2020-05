Biedroń: Trzaskowski jest zwyczajnie niewiarygodny

Arek 20.5.20 11:17

Musimy wszyscy przyznać, że PO nie ma dobrych kandydatów w tych wyborach. Pani Kidawa - niestety nie nadaje się, Kosiniak w miarę trzyma poziom ale to raczej typ wiejszkiego nauczyciela a nie prezydenta. Trzaskowski jest o wiele gorszy jakościowo bo to taki prosty człowiek bez ogłady, dość niesympatyczny i gburowaty ale jest przede wszystkim o tyle gorszym kandydatem że wykazał się w praktyce całkowitą indolencją i nieporadnością. Dodatkowo zeznania świadka, które są kompromitujące (sprawa toczy się już wiele lat a to wiele znaczy - nie udało mu się uzyskać szybko oczyszczającego wyroku). Jakby tego było mało, zechciał być reprezentantem homoseksualnego lobby w Warszawie. Zupełnie niezrozumiałym jest że dobrowolnie, oficjalnie przyznaje, że należy do masońskiego Bildelberga. Patrząc z boku to wydaje się że to kabaret - ten człowiek robi wszystko żeby tracić wyborców. I traci tych rozsądnych, a jak będzie z resztą to tak naprawdę jeszcze nie wiadomo ale perspektywy są kiepskie, nawet w tych dmuchanych sondażach.



Koszmar PO polega na tym że oni nie mają już nikogo lepszego! Wszyscy dobrzy kandydaci już dawno opuścili to ugrupowanie. Z tych mniej porządnych odeszli wszyscy w miarę rozsądni bo zobaczyli, że w partii prowadzonej przez de facto proniemieckiego polityka nie mają w Polsce szans. I tak to wygląda na dziś. Po prostu czeka nas wkrótce rozpad całego ugrupowania PO, rozejdą się do innych partii. Na pewno powstanie coś nowego co już dziś zaczyna się wykluwać.