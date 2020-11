Biden po objęciu prezydentury chce walczyć o godność i sprawiedliwość, których odmówiono osobom transgenderowym

W USA 20 listopada obchodzony jest jako „Dzień Pamięci o Osobach Transgenderowych. Z tej okazji Joe Biden wygłosił oświadczenie, w którym podkreślił, że „prawa transgenderowe (ang. transgender rights) to prawa człowieka”.

Ponadto zobowiązał się również, że po objęciu przez niego prezydentury jego administracja będzie „widzieć was, słuchać was i walczyć nie tylko o wasze bezpieczeństwo, lecz również o godność i sprawiedliwość, których wam odmówiono”.



Biden powiedział, że co najmniej 37 osób transgenderowych zginęło w bieżącym roku i były to w większości „czarne i brązowe transgenderowe kobiety”.

Jak natomiast zauważa publicystka Life Site News, większość ofiar stanowili biologiczni mężczyźni, a Dorothy Cummings McLean informuje, że dane podawana zarówno przez Bidena oraz Fobres, nie są do końca pewne co do przyczyn śmierci tych osób ze względu na deklarację innej płci biologicznej. I tak na przykład 1 taka osoba zginęła wskutek napadu, a inna została zastrzelona przez policję, ponieważ – jak wynika z raportu - zaatakowała stróżów prawa nożem.





mp/lifesitenews.com / buildbackbetter.com