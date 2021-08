Białoruscy katolicy potrzebują naszego wsparcia!

Każda wspólnota katolicka wie i rozumie, że aby móc gromadzić się na wspólnej modlitwie potrzebny jest Kościół.

Kościół jest też potrzebny, aby był miejscem jednoczenia się i integracji wspólnoty parafialnej pod duchowym przewodnictwem ks. proboszcza. Tęsknotę za tym miejscem odczuło wielu ludzi szczególnie z obszarów byłego Związku Radzieckiego, między innymi na Białorusi. Pomimo upływu prawie 30 lat od upadku ZSRR Kościół na Białorusi cały czas tkwi w fazie odrodzenia. Brakuje nie tylko kapłanów, ale przede wszystkim infrastruktury sakralnej. Wierni katolicy na Białorusi pragną modlić się we własnych parafialnych kościołach.

Wierni parafii Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi z miasteczka Fanipol niedaleko Mińska na początku roku 2000 zaczęli gromadzić się w drewnianym domku kupionym dla tych celów, właśnie tam zaczęło odradzać się życie liturgiczne i parafialne, wspólnota zaczęła wzrastać i wtenczas powstała decyzja o budowie Świątyni, która będzie nie tylko miejscem życia liturgicznego, ale również stanie się widocznym znakiem dla całej społeczności.

I tu kończą się łatwe sprawy, a zaczyna trudna, mozolna i wieloletnia praca nad wzniesieniem odpowiedniego budynku sakralnego…

Budowa kościoła zaczęła się, po zrobieniu oczywiście wcześniej odpowiedniego projektu i uzyskaniu wszystkich stosownych pozwoleń administracyjno – budowlanych, na wiosnę Roku Pańskiego 2000. Ze względu na dość skromny budżet budowy kościoła, który w większości pochodzi z ofiar wiernych i życzliwych parafian, także dużą cześć budowy udało się wykonać dzięki ogromnemu wsparciu naszych Dobrodziejów z Polski.

Wszystkie prace wykonuje się w ramach własnych możliwości i pomocy życzliwych osób, natomiast większe i wymagające prace wykonywane są przez firmę budowlaną.

Jak na skromne możliwości parafii, jest to dość duża inwestycja, natomiast dzięki ludziom dobrej woli, budowa jest systematycznie realizowana.

Plan naszych działań

Ponieważ parafia bardzo szybko się powiększa, to równocześnie z budową samego kościoła prowadzone są systematyczne prace nad stworzeniem zaplecza duszpasterskiego w podziemiach kościoła, w którym będą mogły odbywać się spotkania dla różnych grup i wspólnot parafialnych (katecheza dla kandydatów do bierzmowania, spotkania formacyjne dla lektorów i ministrantów, próby scholi dziecięcej i zespołu młodzieżowego).

Wierni, którzy przez kilkanaście lat modlili się w podziemiach budowanego kościoła od niespełna roku mają już możliwość spotkań modlitewnych w górnym kościele. I choć to miejsce jeszcze nie odpowiada wymaganiom ukończonej świątyni, jednak dla ludzi to była wielka radość i ogromny postęp. Choć czeka nas jeszcze wiele pracy: na zewnątrz i wewnątrz kościoła, ogrodzenie, instalacja ogrzewania, zakup sprzętu liturgicznego, montaż nagłośnienia, umeblowanie i wystrój sakralny.

Zważając na trudne i delikatne sprawy finansowe ośmielamy się prosić o wsparcie ze strony naszych braci i siostry z Polski. Pomóżcie nam w zebraniu środków na prace budowlane w kościele. Zdajemy sobie sprawę, że to ogromna suma, przerastająca każdego z nas. Ale może, gdy wielu z Was wesprze tę inwestycje nawet niewielkimi sumami, to razem damy radę. Dzięki Braciom i Siostrom z Polski odrodziło się już wiele świątyń na Białorusi i wierzymy że nasza Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Fanipolu będzie kolejną. Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim Dobrodziejom mając nadzieję na Wasze otwarte serca i tym razem. Niech Matka Boża i św. Józef wstawiają się za Wami przed tronem Pana.

Datki można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska

ul. Małoszyńska 27, PL - 60 - 176 POZNAŃ

BANK PKO I Oddz. Poznań, ul. Św. Marcina 52/56

Nr konta:

66 1240 1747 1111 0000 1849 0138 (PLN)

71 1240 1747 1978 0000 1849 0154 (EUR)

Z dopiskiem: "Kościół - Fanipol"

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ