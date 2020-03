Bezprecedensowa sytuacja w Watykanie

matis89 6.3.20 16:37

To jeszcze lepszy wybryk Bergoglio Fałszywego Proroka Nie Katolika niż ten kiedy bił jak wściekły kobietę po rękach.



Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik jak zwykle buduje masońską propagandę i narrację. Jezus chodził do trędowatych, chorych i się nie bał zarażenia. A ten masoński oszust brzydzi się ludzmi nie dlatego że są chorzy, tylko na wszelki wypadek jak może ktoś by był chory i on mógł by się zarazić hipotetycznie.