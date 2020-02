Bezpieczne wakacje? Tylko z odpowiednim ubezpieczeniem!

Każdy chciałby móc miło spędzić swoje wakacje, bez martwienia się zbędnymi sprawami. W tym celu musimy podjąć właściwe kroki przed wyjazdem na urlop. Niezależnie od miejsca, do którego się wybieramy, warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne. Jednakże podczas wybierania tego typu polisy, musimy wziąć pod uwagę szereg czynników.

Na co zwrócić uwagę podczas dobierania polisy turystycznej?

Podczas wybierania tego typu polisy, musimy wziąć pod uwagę szereg czynników. Chodzi między innymi o to, gdzie jedziemy i z kim. Inne ubezpieczenie kupuje się w przypadku rodzinnego wyjazdu, niż te, które przyda się gdy towarzyszyć nam będą wyłącznie znajomi. Wycieczki w góry wiążą się z pewnymi specyficznymi zagrożeniami. Dlatego też warto upewnić się, czy wybrana przez nas polisa obejmuje koszty poszukiwania i ratownictwa górskiego. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni ponieść koszty tego typu pomocy, jeśli dojdzie do takiej sytuacji. Wybierając się nad morze, przydatne może być wykupienie rozszerzenia na amatorskie uprawianie sportu. Nie obejdziemy się bez niego, jeśli planujemy żeglować lub pływać na desce.

Istotną kwestią jest koszt leczenia w kraju, do którego się udajemy. Zdarza się, że stosunkowo tanie dla turystów państwo, takie jak na przykład Turcja lub Bułgaria, mogą mieć bardzo drogą służbę zdrowia. Z tego powodu musimy zadbać o odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Optymalna kwota to koło 50 tysięcy euro, jeśli nie zamierzamy wyjeżdżać poza Europę .

Poza granicami kontynentu możemy potrzebować dwa lub nawet cztery razy więcej pieniędzy. Odwiedzając kraje należące do Unii Europejskiej, nie wolno zapomnieć o zabraniu ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). W wielu przypadkach NFZ może sfinansować przynajmniej część świadczeń medycznych. Potrzebujesz więcej informacji znajdziesz je na stronie eksperta – sprawdź ubezpieczenia na WakacyjnaPolisa.pl .

Czego może zabraknąć w naszym ubezpieczeniu?

W wielu polisach obecne są wyłączenia obejmujące na przykład uprawianie sportów ekstremalnych lub leczenie choroby o charakterze przewlekłym. W tej kwestii dużo zależy od ubezpieczyciela. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie się dopytać o interesujące nas kwestie. W razie potrzeby będziemy musieli rozszerzyć wybrane ubezpieczenie. Nieuwaga podczas zawierania umowy może spowodować niepotrzebne komplikacje, gdy będziemy chcieli, aby ubezpieczycieli pokrył koszty pomocy. Istotnym czynnikiem, o którym należy pamiętać, jest alkohol. Stanowi one bardzo powszechne wyłączenie – jeśli coś nam się stanie, gdy jesteśmy pod wpływem alkoholu, zazwyczaj ubezpieczenie tego nie pokryje.

Co warto wykupić oprócz ubezpieczenia turystycznego?

Wbrew pozorom wykup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jest dobrym pomysłem. W trakcie wakacji zawsze może dojść do nieszczęśliwego wypadku, w ramach którego zmuszeni jesteśmy ponieść odpowiedzialność finansową. Jeśli dysponujemy OC, to nie będziemy musieli płacić za ewentualne szkody z własnej kieszeni. Takie sytuacje mogą doprowadzić do znacznego uszczerbku na naszym budżecie wakacyjnym.