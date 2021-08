Berlińska Izba Przemysłowo-Handlowa: Polska jest kotwicą stabilności dla naszej gospodarki

Powołując się na ocenę Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie, niemiecki dziennik „Berliner Zeitung” przekonuje, że Polska jest dziś „kotwicą stabilności” dla berlińskiej gospodarki.

Gazeta przytacza dane berlińskie Izby Przemysłowo-Handlowej, wedle których eksport berlińskich firm do Polski wzrósł od wstąpienia Polski do UE o 189 proc. Więcej towarów z Berlina dostarczano wyłącznie do Chin, Francji i USA. Pod względem importu do Berlina z kolei Polska znalazła się za Chinami, wyprzedzając Włochy, Holandię, Francję i USA.

Polska jest dziś piątym co do wielkości partnerem handlowym Niemiec i czwartym partnerem Berlina. Izba Przemysłowo-Handlowa przekonuje, że nasz kraj jest „kotwicą stabilności” dla berlińskiej gospodarki w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. „Berliner Zeitung” podkreśla też, że Polska jest bezpiecznym miejscem dla niemieckich inwestycji.

kak/Deutsche Welle, Berliner Zeitung