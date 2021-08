Belka bezlitośnie wypunktowany po krytyce rządu za ochronę polskiej granicy przed imigrantami

- „Aż dziwne, że ten drut rozkładają na wschodniej granicy” – napisał na Twitterze były premier Marek Belka, dzisiaj już bardziej troll niż profesor, czy też polityk dawnej klasy. Na jego słowa ostro i konkretnie zareagowali Internauci i przypomniano mu jego słowa sprzed zaledwie dwóch lat.

Na pasie granicznym Polski i Białorusi po stronie białoruskiej imigranci rozłożyli 11 dni temu obóz. Grupa licząca początkowo ok. 60 osób i składająca się z Irakijej z dziećmi, stopniowo się zmniejsza, ponieważ co jakiś czas zniechęceni wycofują się na Białoruś. Pozostali liczą na to, że funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej wpuszczą ich do naszego kraju.

Po stronie białoruskiej kilkunastu strażników okrąża obóz kordonem, a po stronie polskiej znajduje się sześć pojazdów ustawionych tak, aby nielegalni imigranci nie byli w stanie przejść.

- Po stronie białoruskiej widać 10 żołnierzy w kaskach z szybami. Są uzbrojeni. Polskich pograniczników jest ok. 15, mają pistolety maszynowe i nie pozwalają nikomu z zewnątrz zbliżyć się do Afgańczyków – czytamy na portalu tysol.pl.



Ponadto zostały podjęte decyzje, aby na odcinku 187 km granica była chroniona w sposób bardziej wzmożony.



- „Do działań na tym odcinku zostali skierowani dodatkowi funkcjonariusze z innych oddziałów SG oraz tysiąc żołnierzy Wojska Polskiego” – poinformowało MSWiA.

- Wojsko Polskie uszczelnia granice z Białorusią. Jestem w stałym kontakcie z dowódcami. Żołnierze ułożyli już ponad 100 km ogrodzenia na pasie granicznym. Rozpoczynają też układanie kolejnych 50 km – poinformował na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Do wpisu Marka Belki, byłego prezesa NBP, odniósł się jeden z internautów i przypomniał politykowi jego własne słowa sprzed zaledwie dwóch lat, które wypowiedział on na antenie TOK FM.

– Przecież tak naprawdę egzystencjalne zagrożenie dla Europy to są te miliony biednych uchodźców z Afryki, uchodźców ekonomicznych powiedzmy sobie szczerze – mówił wtedy Belka.

– Mamy możliwość albo strzelania do pontonów jak swojego czasu sugerował Korwin Mikke albo wysłać do Libii kiedyś odpowiednie zasoby wojskowe, żeby walczyć z handlem ludźmi – dodał też.

