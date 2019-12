Będzie nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

Szef MON, Mariusz Błaszczak podjął decyzję o reformie systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. O nowym systemie opowiedział w wywiadzie dla Defence24.pl gen. bryg. Artur Dębczak, pełnomocnik resortu ds. wdrożenia tego systemu.

"Stworzenie jednolitego systemu, ułatwiającego proces naboru ma służyć realizacji tego założenia"-wskazał rozmówca Defence24.pl. Pełnomocnik MON ds. reformy systemu rekrutacji powiedział również, że podstawowym założeniem jest uzyskanie synergii i pełne skoordynowanie różnych działań realizowanych obecnie w resorcie oraz jego poszczególnych komórkach związanych z rekrutacją żołnierzy. MON podejmuje w tym zakresie różne inicjatywy, czym zajmuje się m.in. Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej czy Biuro Do Spraw Proobronnych. Realizowane są też programy takie jak Legia Akademicka, klasy mundurowe, budowa strzelnic.

"Moim zadaniem będzie stworzenie systemu, który pozwoli skoordynować wszystkie te działania i doprowadzić do synergii między nimi"-poinformował gen. Dębczak.

"Naszym celem jest ujednolicenie i skoordynowanie procesu rekrutacji, a zmiany mogą być środkiem do tego, ale nie są celem. Jeśli okaże się, że wprowadzenie ewentualnych zmian będzie służyło jego realizacji, będę rekomendował podjęcie takich decyzji. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach"-tłumaczył rozmówca Defence24.pl. Jak podkreślił generał, nowy system rekrutacji będzie mieć charakter kompleksowy i obejmie różne jednostki oraz różne rodzaje służby, co w ocenie koordynatora przysłuży się wszystkim pięciu Rodzajom Sił Zbrojnych RP.