Chińska szczepionka dla Polski? Będą rozmowy

Szef MON Mariusz Błaszczak zadeklarował, że rząd usilnie poszukuje możliwości jak najszybszego zaszczepienia jak największej ilości Polaków. Już jutro na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego omawiana będzie możliwość sprowadzenia do Polski szczepionki z Chin.

Na antenie Programu I Polskiego Radia Błaszczak zapowiedział, że nasz przemysł farmaceutyczny posiada potencjał uzdalniający go do produkcji antycovidowych szczepionek na bazie zagranicznych licencji i jest gotów do podjęcia takiego wyzwania. A to mogłoby wydatnie zwiększyć możliwości przeprowadzenia szerokiej fali szczepień wśród Polaków.

Szukamy najlepszego rozwiązania” – przekonywał minister Błaszczak, deklarując, że kluczowe w tym momencie jest skoncentrowanie się na zatrzymaniu trzeciej fali pandemii. Zapewnił też, że rząd kontroluje sytuację, choć ocenił obecny przyrost zakażeń w naszym kraju jako niepokojący. Zaapelował również o oddawanie krwi na osocze przez ozdrowieńców, bo może ono uratować życie i zdrowie wielu chorującym na koronawirusa.

