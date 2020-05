Beata Szydło: Opozycja wywołuje histerię. Chce destabilizacji sytuacji politycznej w Polsce!

Urszula 1.5.20 21:39

Destabilizacja i chaos to dzieło PiS. Takiego burdelu to nie było w Polsce nigdy.

A program Dudy można nazwać tak: ale to już było. No, może za wyjątkiem podniesienia zapomogi dla bezrobotnych z 1200 zł na 1300. I to cały program Dudy.