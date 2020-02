Beata Szydło odpowiada ,,Super Expressowi'': Kto wymyśla takie głupie teksty?

Japa 4.2.20 17:50

Ciekawa grożba . To co przewidujesz Pan ,,pancerny krysztale " przegraną dr .Andrzeja Dudy . ? a kto to niby Go pokona ? Kto ? A tak dla profilaktyki radzę czasem oglądnąć TVP Info. I zestawić to z tymi TVN owskimi wróżbami.