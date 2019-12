Beata Kempa dla Frondy: Ideologia LGBT to nowa 'religia'

Robert Biedroń wie, ideologia LGBT w Europie jest na fali wznoszącej [...] To jest koloryzowanie swojego męczeństwa, które zakrawa na śmieszność [...] Platforma nie potrafi wygrać wyborów cywilizowanymi metodami [...] Politycy PO i Lewicy nie cofną się przed niczym- Beata Kempa eurodeputowana Solidarnej Polski specjalnie dla portalu Fronda.pl

Fronda.pl: Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie uchwał dotyczących „stref wolnych od LGBT”, które poparło ponad 80 polskich samorządów. Dlaczego geje, lesbijki, biseksualiści, transseksualiści i inne mniejszości seksualne są w Polsce szykanowane i dyskryminowane?

Beata Kempa, eurodeputowana SP: To jest oczywiście nieprawda. To jest kwestia, którą próbuje uwypuklać Robert Biedroń. Jego zamysłem jest sformułowanie komunikatu do wewnątrz, do Polski, gdzie słabnie jego pozycja na Lewicy, ale to nie jest powód, żeby obrażać nasz kraj i przedstawiać go w takim świetle- jako kraj, który jest nietolerancyjny. Jeśli mówimy o kwestiach dotyczących grup LGBT, to mówimy o tym, że nie może być zgody na przywileje. Natomiast kwestia równości wobec prawa jest stosowana wobec wszystkich i to nie ulega żadnej wątpliwości. Niestety Robert Biedroń wie, ideologia LGBT w Europie jest na fali wznoszącej, więc próbuje to wykorzystać, ale jest to ze szkodą dla Polski. Nie tylko dla wizerunku naszego kraju, ale też dla spraw gospodarczych. Uważam, że powinien mieć na względzie, że jego prywatna wojna ma bardzo złe skutki dla Polski.

My oczywiście próbujemy tu przeciwdziałać i rozmawiać, również na poziomie relacji osobistych z europosłami, i wyjaśniać jak to wygląda naprawdę. Te tematy wywoływane są z powodu wewnętrznej wojny. Ani Platforma nie potrafi wygrać wyborów cywilizowanymi metodami, i do dzisiaj nie potrafi pogodzić się z kolejną porażką, ani też Robert Biedroń słabnący na Lewicy nie potrafi się pogodzić ze swoimi porażkami. W ten sposób próbują zaistnieć i przemawiać do resztek swoich elektoratów.

Czy sposoby działania europarlamentarzystów z innych krajów są podobne do działań polityków Lewicy i Platformy?

To jest bolesne. Ja nie widzę żadnego innego kraju, który by tak postępował, mimo to, że wiemy, że w tych krajach też są różnice polityczne i różnice poglądów. Politycy PO i Lewicy nie cofną się przed niczym nawet jeśli miałoby to szkodzić wizerunkowi naszego kraju i będą wywoływać te sztucznie wywołane awantury. Podejrzewam, że nie jest to ostatnia awantura w tej sprawie.

Pan Biedroń został wybrany w demokratycznych wyborach i z jego wypowiedzi na forum Parlamentu Europejskiego może wynikać, że kiedy jakiś gej lub lesbijka chce pójść na obiad do restauracji, musi lecieć do Berlina czy Brukseli, bo w Polsce przedstawicieli mniejszości seksualnych do lokali gastronomicznych się nie wpuszcza. Czy grupy LGBT w Polsce mają problem, żeby stołować się na mieście?

Poseł Biedroń w odpowiedzi na bardzo konkretne pytania nie potrafił podać nazwy restauracji czy hotelu, w których dla niego nie otworzono by drzwi. Próbował gorączkowo szukać w internecie nazwy jakiejś restauracji, przy czym podał jakieś nieprawdziwe dane. Na miejscu tej restauracji podałabym go do sądu.

To pokazuje jakimi sloganami, ogólnikami, utartymi tezami niemającymi potwierdzenia w rzeczywistości posługują się te osoby. Gdyby to mnie nie wpuszczono do jakiejś restauracji czy do jakiegoś hotelu, to pewnie do końca życia pamiętałabym tę nazwę. To jest koloryzowanie swojego męczeństwa, które zakrawa na śmieszność.

O ile my możemy traktować pana Biedronia z przymrużeniem oka, to jeśli on mówi takie rzeczy na forum Parlamentu Europejskiego i próbuje wdrukować w głowy innych europosłów, że w Polsce jest taki poziom nietolerancji, to jest to zwykłe poniewieranie Polską. Tak być nie może i my tu postawiliśmy ostry opór.

Polskę czeka zadanie budowania świadomości spraw polskich i nowego wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej, szczególnie w krajach "starej Unii", i być może jest to zadanie dla nowego ministra ds. europejskich pana Konrada Szymańskiego przy współpracy z polskimi europarlamentarzystami.

Może się na to złożyć szereg kwestii, zjawisk i działań. Współpraca to jest wielkie zadania i dla MSZ’u oraz dla nas, europosłów, którzy reprezentujemy nasz kraj przez Unią Europejską. Tylko przykre jest to, że tu na miejscu nie jesteśmy jak jedna drużyna. Są takie osoby, również z Platformy Obywatelskiej, które nie cofną się przed niczym, żeby publicznie mówić jak to w Polsce jest źle, co absolutnie nie licuje z rzeczywistym obrazem.

My cały czas zapraszamy różnych ludzi do Polski i oni mają taką refleksję, każdy kto tu był jest zafascynowany Polską i tym, że tu jest tak bezpiecznie. Poziom poczucia bezpieczeństwa we Wrocławiu czy Warszawie a w Brukseli to jest jak dzień do nocy. Polska jest coraz bardziej atrakcyjna turystycznie i to też jest dla nas duża szansa. Nawet baza hotelowa jest dużo lepsza niż na Zachodzie, którym wszyscy tak się zachłystują.

My musimy wszyscy budować nasz wizerunek obchodząc takie osoby jak pan Biedroń, jak pani Adamowicz, czy jak pan Halicki, który ostatnio też ostatnio się wypowiadał. To jest bardzo krzywdzące i to po prostu boli.

Czy przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja może być sygnałem tego, że ideologia LGBT staje się jedną z wiodących, kluczowych ideologii, mających stanowić podstawy nowej Unii Europejskiej, ufundowanej przecież na wartościach chrześcijańskich?

Ideologia LGBT to jest nowa religia. Ona jest na fali wznoszącej ale prędzej czy później kraje, które zaczęły hołdować tej ideologii muszą pójść po rozum do głowy, i muszą zobaczyć jakie są jej skutki. Podobnie jak huraoptymistyczna polityka proimigracyjna- jej skutki już przychodzi szacować tym krajom. Jak każda ideologia nie będąca w stanie konfrontować się z faktami i nauką- upadnie. Tylko ile po drodze zrobi szkód to Pan Bóg jeden wie. Warto odwoływać się do wartości chrześcijańskich, na których Unia Europejska powstała, i przypominać o nich. Warto pracować z młodymi ludźmi. Warto przyznawać nagrody, organizować konkursy wiedzy o początkach Unii Europejskiej, bo one naprawdę były piękne i szczytne. Trzeba te lekcje odrabiać spokojnie.

Dziękuję za rozmowę.