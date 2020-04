Bawaria: II tura wyborów tylko korespondencyjna. Odniosła sukces

W niemieckiej Bawarii odbyła się druga tura wyborów lokalnych. Głosowano jedynie korespondencyjnie. Lewicowy i przychylny totalnej opozycji dziennik bawarski "Süddeutsche Zeitung" napisał, że system "zadziałał i został dobrze przyjęty przez obywateli". Co na to Koalicja Obywatelska i reszta opozycji totalnej?



W bawarskich wyborach na burmistrza Monachium wzięło udział 1,1 mln osób, czyli 51 proc. uprawnionych do głosowania. To nawet więcej niż w pierwszej turze, która odbywała się jeszcze normalnie. Choć głosowano w systemie korespondencyjnym, to 99,7 proc. głosów oddano poprawnie.