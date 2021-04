Bartłomiej Wróblewski: Chciałbym, aby moim zastępcą został Piotr Ikonowicz

O swojej ewentualnej przyszłości jako Rzecznik Praw Obywatelskich poseł Bartłomiej Wróblewski rozmawiał z „Faktem”. Kandydat PiS na RPO, którego kandydaturę zaakceptował już Sejm, zdradził m.in., że chciałby, aby jego zastępcą został proponowany przez Lewicę Piotr Ikonowicz.

Kandydat PiS na RPO Bartłomiej Wróblewski został zapytany w rozmowie z „Faktem” o to, czy wyobraża sobie Piotra Ikonowicza jako swojego zastępcę.

- „Nie tylko wyobrażam sobie, ale wręcz chciałbym tego, żeby osoba wrażliwa społecznie o poglądach lewicowych czy liberalnych była moim zastępcą. Piotr Ikonowicz jest ikoną walki o prawa osób słabszych i doskonale wpisywałby się w taką funkcję”

- stwierdził Wróblewski.

Zaznaczył jednak, że nie wiem, czy Ikonowicz byłby zainteresowany taką współpracą, a o konkretnych osobach będzie mówił dopiero po konsultacjach z wszystkimi siłami politycznymi.

- „Do dyskusji o spluralizowaniu prac rzecznika zaprosiłem polityków strony rządzącej i opozycji, czekam na ich odpowiedzi, reakcje, propozycje”

- podkreślił.

Kadencja RPO Adama Bodnara upłynęła już we wrześniu. Do tej pory parlament nie wybrał jego następcy, wobec czego pełnił on swoje obowiązki do tej pory. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak w ub. tygodniu, że przepis na to pozwalający jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Tego samego dnia Sejm wybrał na nowego rzecznika Bartłomieja Wróblewskiego. Teraz jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Pojawiają się przypuszczenia, że do czasu wyboru nowego RPO rząd powoła rzecznika tymczasowego.

- „Nie zakładam takiego scenariusza i dlatego od kilku tygodni powtarzam, że chciałbym, aby biuro rzecznika było różnorodne, żeby jego zastępcami były osoby o różnych światopoglądach”

- ocenił Wróblewski.

